Kommentar Corona-Pandemie : Corona-Welle ohne festen Deich

Foto: dpa/Christian Mang

Meinung Berlin Impfpflicht für Pflegeberufe, verschärfte 2G-Regeln? Wie kann das Land noch die Kurve in der Corona-Pandemie kriegen? Ein Kommentar.

Von Gregor Mayntz

Schon die Erwartungen an diese Corona-Ministerpräsidentenkonferenz waren in zweifacher Hinsicht neben der Spur. Da ist zum einen die erstaunliche Abkehr vom üblichen Mechanismus. Der sah über viel zu viele Monate so aus, dass sich die 16 Länderregierungschefs mit der Bundeskanzlerin in der Sitzung mühsam auf eine gemeinsame Linie verständigten und danach jeder anders damit umging. Nun regelten es die Bundesländer erst einmal alle unterschiedlich, bevor sie sich zur gemeinsamen Konferenz zusammenschalteten. Damit war schon vorher absehbar, dass hinterher vor allem diffuse Signale, gegenseitige Schuldzuweisungen und egoistische Profilierungen wahrzunehmen sein würden, weniger dagegen ein gemeinsames und beherztes Anpacken und Abwehren der Corona-Notlage.

Zum anderen kann sich das Virus in einer politisch gelähmten und damit selten geschwächten Verteidigungssituation munter ausbreiten: Die Runde hat es mit einer abgewählten Regierungschefin ohne eigene Mehrheit im Bundestag zu tun, zugleich mit einem potenziellen Regierungschef, der zwar möglicherweise in zwei Wochen eine Mehrheit im Bundestag hat, aber noch nicht gewählt ist. Das ist die Phase, in der die künftige Regierung die künftige Opposition sowohl davor warnt, Schritte zu ergreifen, die sie nicht mittragen würde, ihr aber zugleich die Verantwortung dafür zuschreibt, wenn sie jetzt nicht beherzt eingreift.

Die von beiden Seiten benutzte Formulierung, wonach die Entwicklung hin zu 65.000 täglichen Neuerkrankungen „niemand hätte ahnen“ können, bezieht sich im Grunde gar nicht auf die verheerende Zahlenentwicklung bei Infektionen, Intensivbettenbelegung und Todesopfern. Das konnte jeder den Bulletins der ernstzunehmenden Virologen seit dem Sommer entnehmen, seit klar wurde, dass 15 Millionen Impfunwillige die Gesellschaft in gesundheitliche Geiselhaft nehmen würden. Sie bezieht sich darauf, dass sich die einen nach der verlorenen Wahl wünschten, nicht mehr am Ruder zu sein, wenn die Winterwelle richtig zuschlägt, und die anderen hofften, bereits zu regieren, um den sicheren Steigerungszahlen dann mit einem neuen Konzept begegnen zu können.

Unter diesen ungeklärten Verantwortlichkeiten versuchten die Regierungschefs, einen Weg auszuleuchten, der ziemlich verdunkelt worden war: Durch eine neue Bundestagsmehrheit an diesem Donnerstag und eine alte Bundesratsmehrheit an diesem Freitag. Mitten in der epidemischen Notlage dieselbe auslaufen zu lassen (Ampel im Bundestag), zugleich aber bei den Ersatzregelungen möglicherweise auf der Bremse zu stehen (CDU im Bundesrat) – diese Sackgassen-Perspektive musste die Ministerpräsidentenkonferenz mit einer anderen Antwort versehen.