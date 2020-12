Kommentar zu „Post mit Herz“ : Die Definition von Nächstenliebe

Meinung Hamburg/Trier Klar, wir können über die Corona-Maßnahmen meckern. Wir können uns darüber aufregen, dass unser Leben eingeschränkt ist. Oder wir können die Zeit, die uns durch die Einschränkungen mehr bleibt sinnvoll nutzen. Dadurch, dass wir die Zeit anderer Menschen schöner machen – indem wir eine Weihnachtskarte schreiben.

Zehntausende Karten für Menschen, die sich an den Weihnachtstagen einsam fühlen werden. Wenn es für das Wort „Nächstenliebe“ eine Definition braucht – bei „Post mit Herz“ haben wir sie. Sind wir ehrlich: Viele von uns haben aktuell jede Menge Zeit. Geschäfte sind geschlossen. Kneipen und Discotheken sowieso. Und was machen wir? Oftmals sitzen wir gedankenverloren auf der Couch und schauen uns eine sinnlose Fernsehsendung an – genannt „Trash-Fernsehen“. Meist erinnern wir uns selbst einen Tag später nicht daran, was wir dort gesehen haben.