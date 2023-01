Kommentar zu verkürztem Abitur : Contra: Keine verlorene Zeit

Trier Als vor über 20 Jahren die verkürzte Gymnasialzeit mit dem vorgezogenen Abiturtermin in Rheinland-Pfalz eingeführt wurde, war die Begründung, dass die Abiturienten früher mit Studium oder Ausbildung beginnen können und damit schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Seitdem haben sich die Bedingungen an Unis und Hochschulen aber komplett geändert.

Kaum ein Studium beginnt zum Sommersemester. Auch viele Ausbildungen beginnen erst im Spätsommer. Trotzdem muss die Zeit bis dahin keine verlorene Zeit sein für diejenigen, die im April ihr Abitur in der Tasche haben. Viele nutzen die Zeit für Reisen, für Auslandsaufenthalte, für Praktika oder einfach, um sich klar zu werden, was sie wollen. Ja, die Abivorbereitungen sind Stress. Und das frühe Abitur bedeutet, dass für die Abiturienten von erholsamer Weihnachtszeit keine Rede sein kann. Daher haben sie sich auch eine Ruhephase verdient. In Corona-Zeiten hat sich gezeigt, wie wichtig eine solche Auszeit zwischen Schule und Studium oder Job ist. Die Jugendlichen haben Gelegenheit, sich selbst zu finden, wofür in der Schulzeit in der Regel wenig Zeit ist. Auch viele, die erst im Sommer Abitur machen, brauchen eine solche Auszeit, nicht wenige beginnen erst Monate oder gar ein Jahr später mit einem neuen Lebensabschnitt.