Rheinland-Pfalz Kommentar zum Wählen ab 16: Mit dieser Entscheidung macht sich die CDU keine Freunde

Diese Entscheidung des rheinland-pfälzischen Landtags wird in gut einem Jahr zu einer irrwitzigen Situation führen. 16- und 17-Jährige werden darüber abstimmen dürfen, wer künftig im EU-Parlament sitzt. Zugleich aber wird ihnen in der Wahlkabine verwehrt bleiben, über die Zusammensetzung des Gemeinderats ihrer Heimat zu entscheiden. Das wird den jungen Wählern kaum zu erklären sein. Trotz mehrerer Anläufe ließen sich CDU, AfD und Freie Wähler aber nicht überzeugen. Die gesamte Opposition will die Verfassungsänderung am Freitag ablehnen.