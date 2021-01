Kommentar : Leben retten geht vor!

Meinung Was nützt mir die hochgelobte Warn-App, wenn sie wegen überzogenen Datenschutzanforderungen dauerhaft keine oder nur geringe Risikobegegnungen anzeigt?

Wenn wir uns in der größten Nachkriegskrise befinden, in der es darum geht, ein gefährliches Virus einzudämmen und weitere Tausende von Toten zu verhindern, dann darf Datenschutz nicht über dem Gesundheitsschutz stehen und diesen quasi ausbremsen. Dabei geht es nicht um die totale Überwachung. Es geht um nicht weniger als den Schutz der Bevölkerung. Durch die Corona-Maßnahmen sind viele Freiheitsrechte bereits massiv eingeschränkt. Aber ausgerechnet der Datenschutz wird so hochgehalten, dass er den effektiven Schutz unserer Gesundheit behindert. Auch die Arbeit der Gesundheitsämter leidet unter dem teils überzogenen Anforderungen an den Datenschutz. Noch immer müssen in vielen Ämtern die per Fax übermittelten Testergebnisse händisch in Excel-Listen eingetragen werden, weil aus Datenschutzgründen Patientendaten nicht per Mail übertragen werden dürfen. Datenschutz ist gut und wichtig. Aber in der momentanen Ausnahmesituation muss Gesundheitsschutz Priorität haben.