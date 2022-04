Flutkatastrophe im Ahrtal : Kommentar zur Vernehmung von Dreyer und Lewentz: SPD brilliert, Spiegel gerät in Bedrängnis

Mainz Roger Lewentz und Malu Dreyer legen vor dem Untersuchungsausschuss einen blitzsauberen Auftritt hin. Der bringt die ehemalige Ministerkollegin Anne Spiegel in Bedrängnis, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Denn zu keiner Zeit hatten Lewentz und Dreyer, so berichteten sie, die so relevanten Informationen aus dem Umweltministerium. Nicht darüber, wie die abnormen Pegelprognosen zu interpretieren sind; nicht darüber, dass sich eine Katastrophe an der Ahr anbahnt. Ob dadurch etwas hätte verhindert werden können, ist letztlich Spekulation. Ministerin Spiegel bringen die Aussagen aber in Bedrängnis. Dass sie zehn Tage nach der Flut für vier Wochen in Urlaub fuhr, wie am Sonntag bekannt wurde, dürfte ihr Image nicht gerade aufpolieren.