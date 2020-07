Truppenabzüge : Kommodore: Airbase Spangdahlem bleibt erhalten

Spangdahlem In einer Videobotschaft hat sich Colonel David Epperson, Kommodore der Airbase Spandahlem, an seine „Sabers“ gewandt – so der Spitzname der Angehörigen des 52. Kampfgeschwaders, dem große Veränderungen bevorstehen.

So hatte das Pentagon am Mittwoch angekündigt, dass die F-16-Staffel nach Aviano in Italien verlegt werden soll. „Es gibt aktuell keine Pläne, die Airbase zu schließen“, sagt Epperson. „Wir haben eine sehr wichtige Mission und nicht die gesamte Mission hängt an der Kampfstaffel.“

Man werde auf die anderen Teile der Mission bauen und weiter „eine robuste Präsenz in der Eifel zeigen“. Zusätzlich werde man weiter an der Partnerschaft mit der Eifel-Familie bauen. „Wir haben eine große Familie. Auf der Base und außerhalb“, sagt der Kommodore.