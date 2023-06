Heizungsgesetz Kompromiss beim Heizungsgesetz: Das müssen Hausbesitzer nun wissen

Heizen mit Holz bleibt weiterhin erlaubt – auch in Neubauten. Und Besitzer von Öl- und Gasheizungen haben länger Zeit, auf eine klimafreundliche Heizung umzustellen. Darauf einigten sich die Ampelparteien in Berlin bei ihrem Kompromiss beim Gebäudeenergiegesetz. Noch fehlt allerdings die Zustimmung des Bundestags. Anders als im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehen, sollen Holz- und Pelletheizungen als klimafreundlich gelten. Sie können daher auch mit Öl- oder Gasheizungen kombiniert werden, um so die Vorgaben zu erfüllen, mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie zu heizen.