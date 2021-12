Liveblog zum Coronavirus : Beschluss: Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene

Das RKI empfiehlt unter anderem sofortige Restaurantschließungen als Reaktion auf die Ausbreitung der Omikron-Variante. Foto: dpa/Sven Hoppe

Liveblog Trier/Berlin Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Scholz haben am Dienstag Maßnahmen gegen die drohende fünfte Corona-Welle bdiskutiert. Und: Das Robert Koch-Institut hat wegen der Omikron-Gefahr sofortige maximale Kontaktbeschränkungen gefordert. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in der Region, Deutschland und weltweit in unserem Live-Ticker.

Gesundheitsämter raten, auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.