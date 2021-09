Meinung : Kontakterfassung macht keinen Sinn mehr

Für die meisten ist es Routine: Wer in die Kneipe oder ins Restaurant geht, zu einer Veranstaltung oder auf den Fußballplatz, zückt das Smartphone, sannt den ausgelegten QR-Code. So soll sichergestellt werden, dass im Fall einer nachgewiesenen Infektion eines Besuchers das jeweilige Gesundheitsamt auf die auf einer Kontakterfassungs-App hinterlegten persönlichen Daten zugreifen kann.

Führt man sich jedoch vor Augen, wie wenig die Ämter bislang etwa von der am Anfang so hochgelobten Luca-App Gebrauch gemacht haben, stellt sich die Frage welchen Sinn überhaupt die Erfassung von Kontaktdaten von Hunderten Besuchern eines Festes oder Tausenden Fußballfans in einem Stadion überhaupt macht. Spätestens mit der Einführung der neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz, nach denen ohnehin nur Geimpfte, Genesene und eine bestimmte Anzahl von (negativ getesteten) Ungeimpften zugelassensind , ist die akribische Kontakterfassung zumindest im Freien überflüssig.