Infrastruktur Fördergeld für Konzer Rad-Infrastruktur

Wenn eine Ministerin des Landes nach Konz kommt, dann in der Regel nicht mit leeren Händen. So geschehen am vergangenen Donnerstagmittag, als die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Konz, Joachim Weber, einen Förderbescheid über 1,36 Millionen Euro überreichte.