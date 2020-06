Umwelt : 1,5 Millionen Euro für den Konzer Klosterbach

Konz „Der derzeit massiv befestigte und durch die Landesstraße und die Bahnlinie in seiner Durchgängigkeit gestörte Klosterbach wird mit Fördermitteln der Aktion Blau Plus renaturiert“, sagte die Umweltministerin bei der Übergabe des Förderbescheids am Kloster Karthaus.



Durch Aufweitungen werden mehr flache Uferbereiche im Klostergarten geschaffen und naturgerecht gestaltet. Dadurch wird zugleich die ökologische Wertigkeit gesteigert und der Hochwasserschutz verbessert. „Von den Verbesserungen profitiert nicht nur die Gewässerökologie, sondern auch die angrenzenden Einrichtungen wie das Seniorenheim und die Grundschule St. Johann“, so die Ministerin. „Im vorgesehenen Grünen Klassenzimmer können Alt und Jung gemeinsam von Mutter Natur lernen.“

Laut Höfken kostet die Maßnahme insgesamt rund zwei Millionen Euro. 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten von rund 1,7 Millionen Euro werden vom Land übernommen. Die Maßnahme soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden.