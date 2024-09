Jubiläumsveranstaltung im Hochwald Großes Familienfest zum zehnten Jubiläum des Feuerwehrmuseums (Fotos)

„Ich bin mit den Besucherzahlen an allen drei Tagen super zufrieden. Ja, es sind sogar mehr gekommen, als wir erwartet haben“ – das ist bereits am Sonntagmittag das Resümee des Museumsleiters Maximilian Schmitt. Das Festzelt war an allen Tagen gut besucht. Etwa zum Auftakt am Freitag beim Fassanstich und der ersten „Hermeskeiler Blaulichtnacht“ mit Liveband Kuß’n Groove. Auch am Sonntag bei einem Gottesdienst und dem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Hermeskeil.