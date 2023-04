Jugendarbeit gehört dazu Großes Fest zum Jubiläum „100 Jahre Feuerwehr Wiltingen“

„Ich bin in der Feuerwehr, nicht bei der Feuerwehr“, sagt Stephanie Werner. Die stellvertretende Wehrführerin in der Freiwilligen Feuerwehr Wiltingen kann an ihrem Werdegang exemplarisch zeigen, wie wichtig die Feuerwehr ist, und wie sehr sie sich im Laufe der Jahre geändert hat. Denn zum 100. Geburtstag der Wiltinger Feuerwehr bietet es sich an, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.