Konzert : 100 Jahre Stadtkapelle Hermeskeil – Geburtstagsfinale mit Feuerwerk

Hermeskeil Umjubelter Ausklang des Jubiläumsjahrs zu 100 Jahren Stadtkapelle: Die Hermeskeiler Musiker und viele ehemalige Kollegen begeisterten 800 Konzertgäste in der Hochwaldhalle. Ein Akteur bekam ein eigenes Geburtstagsständchen.

Der Vorsitzende Tim Kaub war sehr zufrieden mit dem Konzert in der Hochwaldhalle: „100 Jahre Stadtkapelle Hermeskeil, 100 Musiker und ein zu 100 Prozent unvergesslicher Abend“, fasste er am Samstagabend nach dem Auftritt das Jubiläumsjahr 2019 zusammen. Sechs Monate hatten sich die Musiker auf dessen Höhepunkt vorbereitet: das Konzert mit etwa 50 Aktiven – darunter Hornistin und zugleich Stadtbürgermeisterin Lena Weber – und ebenso vielen „Ehemaligen“. Dass so viele mit dabei sein wollten, hatte wohl kaum jemand zu hoffen gewagt. Kaub ist daher optimistisch, den einen oder anderen bei der nächsten Probe wiederzusehen.

Die zum Finale präsentierten Stücke orientierten sich an Wünschen der vielen Musiker. Ausgewählt hatte sie Dirigent Gerhard Piroth, dem der ganze Saal zu seinem eigenen Geburtstag ein Ständchen sang. Dafür bedankte er sich ebenso wie für das „Erlebnis“, vor einem derart großen Orchester stehen zu dürfen. Jens Kaub, der durch den Abend führte, lobte die gute Auswahl der Stücke. Es sei nicht einfach, für so viele Musiker die passenden Werke zu finden.

So waren auch Stücke zu hören, die die Stadtkapelle vor Jahrzehnten gespielt hat. Beispielsweise Paul Hubers düsterer „Dämon“, mit dem sich das Orchester bei einem Wertungsspielen eine Auszeichnung gesichert hatte, oder Adolf Vančuras lustiger Gänsemarsch. Nach dem Einstieg mit dem raumgreifenden „Also sprach Zarathustra“, komponiert von Richard Strauss, präsentierten die Musiker zudem irischen Folk, Western-Hymnen von Ennio Morricone, Giuseppe Verdis Aida-Triumphmarsch und Klassiker wie von Glenn Miller. Mit Stücken von John Williams erinnerte das Orchester an die Steuben-Parade zur Feier der deutsch-amerikanischen Freundschaft 2011 in New York, die von der Stadtkapelle angeführt worden war. Dank dreier Zugaben kamen Freunde fetziger Marschmusik ebenso auf ihre Kosten wie die der majestätischen schottischen Hymne Highland Cathedral.