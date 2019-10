Goldener Oktober : Saarburger genießen sonnigen Herbst

Herbstlich, sonnig, voller Menschen: So ist es am Sonntag in Saarburg zugegangen. Foto: TV/HERBERT THORMEYER

Saarburg Der goldene Oktober des Gewerbeverbandes zieht laut den Veranstaltern 12 000 Besucher in die sonnige Einkaufsstadt. Standbetreiber und Kunden sind sehr zufrieden und doch deutet schon einiges auf kältere Tage hin.

Einer der Aussteller beim Markt ist Patrick Hillebrand aus Kinderbeuren. Die ersten Besucher möchte er mit seinen Hühnern und Kürbissen anlocken. Er findet: „Ich bin jedes Jahr dabei. Und am Eingang beim Kreisel ist der ideale Standort.“ Die schweren Feldfrüchte müssten dann nicht so weit geschleppt werden. Der stellvertretende SGV-Vorsitzende Thomas Annen zeigt sich sehr zufrieden am Sonntag. Er sagt: „Der Bauern- und Kunsthandwerkermarkt läuft auch vom Wetter wie geplant.“ Standbetreiberin Anja Morgenthal aus dem saarländischen St. Ingbert bietet Wachsfiguren und selbst gezogene Kräuter an. Sie ist zum ersten Mal in Saarburg dabei. Und das kam so: „Eigentlich wollte ich nur im Internet schauen, wie das Wetter wird.“ Aber unter dem Stichwort Goldener Oktober kam noch vor dem Wetter dieser Markt in Saarburg.