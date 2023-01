Tierquälerei : 14 erfrorene Königspythons in Konz gefunden – Spur führt nach Luxemburg und Frankreich

Konz-Niedermennig Eine Frau findet mehr als ein Dutzend Schlangen an einem Container-Standort im Konzer Tälchen. Nun rätseln die Polizei und Tierschützer, wer die Tiere elendig hat erfrieren lassen.

Eine Tierschützerin aus Konz macht am Sonntagmorgen einen traurigen Fund. Gleich 14 Königspythons haben unbekannte in Tüten und Sektkartons an einem Container-Standort am Sportplatz in Konz-Niedermennig abgeladen. Die 52-Jährige will anonym bleiben, schildert dem TV aber, dass sie eigentlich ihren Biomüll wegbringen wollte. An den Containern seien ihr ein blauer Sack und Sektkartons aufgefallen. „Ich dachte, da hat wieder irgendein Idiot sein Zeug illegal entsorgt“, sagt die Frau im Gespräch mit dem TV. Doch diesmal ist es noch schlimmer. Sie habe dann die Böschung herunter gesehen und, weil es nur schwer zu erkennen gewesen sei, ein Foto gemacht. Erst auf dem Foto habe sie erkannt, dass es sich um Schlangen handele. Diese seien anscheinend aus den Kartons oder der Tüte herausgekrochen, denn in diesen habe sie weitere Reptilien gefunden.

Sie habe dann sofort Jürgen Meyer vom Wildtierzentrum in Saarburg/Wiltingen informiert. Dieser habe sie darum gebeten, die Tiere einzusammeln und zu ihm zu bringen. „Sieben Schlangen lagen draußen“, schildert die Frau die Situation. Die Größeren schafften es anscheinend raus, die Kleineren blieben in den Kartons. Sie sei geschockt gewesen. Mit einem Stock und einem Gelben Sack habe sie die Tiere dann zurück in die Kartons gehoben. 30 Minuten später sind die Schlangen im Wildtierzentrum in Wiltingen.

Info Qualzucht bei Reptilien Carolin Eichert, Tierärztin aus Longuich, erläutert im Gespräch mit dem TV, dass Königspythons für Reptilienzüchter inzwischen die Standardschlange seien. „Das sind sehr dankbare Terrarientiere. Nicht aufwendig zu pflegen und ruhig vom Wesen her“, sagt Eichert. Im Zuge dieses Trends habe die Morphenzucht, die Zucht unterschiedlicher Farben und Formen von Tieren, bei Reptilien zugenommen. Dieser Trend habe mit Königspythons, bei denen es sich um ungiftige und harmlose Würgeschlangen handelt, angefangen. „Es gibt mittlerweile sehr viele Farbformen und Mischungen“, erläutert Eichert. Das hat laut der Tiermedizinerin eine negative Seite: Der Zuchttrend führe teilweise zu Qualzucht. Es entstünden Arten mit hoher UV-Empfindlichkeit oder hoher Krebswahrscheinlichkeit, die kaum noch lebensfähig seien.

Dort nimmt sich Tierexperte Jürgen Meyer der Reptilien an. „Die Schlangen sahen alle tot aus, aber ich habe sie trotzdem noch in ein temperiertes Terrarium gegeben, um zu sehen, ob doch noch Leben in ihnen ist“, sagt er. Er kümmere sich zwar nicht mehr um Reptilien im größeren Stil, habe aber noch ein paar Terrarien. Die habe er auf etwa 20 Grad geheizt, um die wechselwarmen Tiere langsam ohne Schock hochzufahren.

Königspythons stammen aus West- und Zentralafrika aus tropischen Gebieten. Kälte sei dort möglich, sagt der Tierexperte. Temperaturen von bis zu minus sieben Grad, so kalt war es laut Meyer an manchen Stellen in der Nacht zum Sonntag im Konzer Tälchen, gibt es dort aber nicht.

Das bestätigt auch Carolin Eichert. Die Tierärztin aus Longuich kennt sich gut mit Reptilien aus. Prinzipiell könnten diese auch kältere Temperaturen überstehen, wenn sie langsam daran gewöhnt würden, sagt sie. Eichert vermutet jedoch, dass die Königspythons keine Chance hatten, weil sie wohl einem temperierten Terrarium entnommen und einer abrupten Temperaturschwankung ausgesetzt worden seien. Damit kämen die Tiere nicht zurecht – zumal auch Temperaturen unter fünf Grad für Königspythons in der Regel tödlich seien.

Meyer gibt den Versuch, die Tiere wiederzubeleben, am Sonntagabend auf. Alle 14 Schlangen seien tot gewesen. Meyer legt sie nebeneinander und fotografiert sie. Auf dem Foto sind sie in ihrer typischen Schutzhaltung zu sehen: Die Schlangen kringeln sich zusammen und legen den Kopf in die Mitte, um ihn zu schützen. Deshalb würden die Königspythons auch „Ballschlangen“ genannt, erläutert der Experte. Das Aussetzen der Schlangen hält Meyer für eine vollkommen unmenschliche Tierquälerei. „Wer macht so etwas?“

Um das herauszufinden, hat er in dem Fall nicht nur Kontakt mit der Polizei, sondern das Bild auch über die sozialen Netzwerke an Experten aus Deutschland und Luxemburg verschickt. Der Grund: Jede Königspython hat ein individuelles Muster. Sollten die Schlangen beispielsweise auf einer Verkaufsplattform angeboten werden, könnten sie so laut Meyer – ähnlich wie durch einen Fingerabdruck – identifiziert werden. Früher hätten die Niedermenniger Schlangen – besonders die Albinos – laut Meyer noch für bis zu 2000 Euro verkauft werden können. Weil die Zucht solcher Tiere aber zugenommen hat, sind sie inzwischen schon für rund 200 Euro erhältlich.

Die ersten Spuren in dem Fall führen nun nach Luxemburg und Frankreich. Neben einer Aldi-Nord-Tüte, wie sie in Luxemburg ausgegeben wird, kann auch die Tüte eines Obsthändlers aus Lille mit dem Fund in Verbindung gebracht werden. Die Polizei aus Saarburg sucht nach Zeugen in dem außergewöhnlichen Fall. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/9155-0 melden. Zusammen mit der Feuerwehr haben die Beamten am Montag noch untersucht, ob in den Altkleider-Containern in Niedermennig noch weitere Reptilien zu finden sind. Diese Suche verläuft aber ergebnislos.

Foto: Wildtierzentrum Saarburg/Wiltingen/Jürgen Meyer