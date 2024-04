Bislang besucherstärkstes Narzissenfest Tausende feiern Narzissenfest in Schillingen mit Königin Chantal I.

„Wir freuen uns, bei diesem tollen Wetter so viele Menschen hier in Schillingen begrüßen zu können. Es ist das besucherstärkste Narzissenfest, das wir bisher erleben durften“, so Walburga Meyer, Geschäftsführerin der Tourist-Information Hochwald-Ferienland. Gemeinsam mit dem Ortsbürgermeister freute sie sich am späten Nachmittag darüber, dass schätzungsweise bis zu 3500 Menschen gekommen waren, „so viele wie noch nie.“