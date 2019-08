Klang und Glanz in Wiltingen : Sterne sammeln für den besten Tropfen (mit Fotostrecke)

Wiltingen Die Saarkinder empfangen am Wiltinger Ufer 1500 Besucher bei Klang und Glanz. Der Wein von Peter Greif ist Publikumsliebling.

Die Besucher stehen bei Klang und Glanz schlange für einen guten Tropfen aus Wiltingen. Sie kommen am Saarufer durch die Unterführung der Bahngleise an einen Empfang, um für die Weinverkostung bei zehn Jungwinzern ausgestattet zu werden. Sie erhalten einen Kalender mit Bewertungsbögen, einen Bleistift, ein Armbändchen und ein Weinglas. Begleitet wird das von einem Saxofonquartett.

Von der ersten Minute an setzen die Saarkinder, wie sich die Organisatoren nennen, auf Wohlfühlatmosphäre am Ufer des Saar-Altarms. Eine von ihnen, Vanessa Weber-Mischke„ sagt: „Bei der dritten Auflage haben wir unser Design geändert. Wir wollen uns stets verbessern.“ Per Funk ist sie mit ihrem Team verbunden. Rund 50 Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf. Geschätzt rund 1500 Besucher werden es am Abend gewesen sein.