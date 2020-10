Brandschutz : 16 Bambini unterstützen Schillinger Feuerwehr

Die Initiative zur Gründung einer Bambini-Feuerwehr in Schillingen ist auf große Resonanz gestoßen. Drei Mädchen und 13 Jungen beginnen ihre Laufbahn bei der Feuerwehr. Foto: Wilfried Hoffmann

Schillingen Es hatte schon einige Zeit gebraucht, um mit viel Ehrgeiz, Engagement, Fleiß und Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich eine so große Anzahl von Bewerbungen in der Bambini-Feuerwehr zu erhalten. Am vergangenen Montagabend war es dann soweit: Im Gerätehaus Schillingen fand die offizielle Gründung der Bambini-Feuerwehr statt.

Martin Alten, erster Beigeordneter der VG Saarburg-Kell, Ortsbürgermeister Markus Franzen, Wehrleiter der VG Saarburg-Kell Bernhard Hein sowie Katja Schmitt in ihrer Funktion als stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bambini im Kreisfeuerwehrverband Trier-Saarburg begrüßten drei Mädchen und 13 Jungen mit ihren Eltern zur Gründungsversammlung. Eigentlich hat sich die Feuerwehr Schillingen eine interne Grenze von maximal 15 Kindern gesetzt, da jedoch ein Mitglied aus der Bambini-Feuerwehr Anfang nächsten Jahres schon in die Jugendfeuerwehr wechselt, hat man sich entschlossen, mit 16 Kindern zu starten. Weitere Anmeldungen werden in einer Warteliste geführt. Die Bambini-Feuerwehr in Schillingen ist die fünfte in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell.

Sven Philippi ist seit 1996 im aktiven Feuerwehrdienst. Als stellvertretender Wehrführer in Schillingen und Sicherheitsbeauftragter der VG Saarburg-Kell leitet er die Bambini. Er wird zukünftig unterstützt durch das Betreuerteam bestehend aus Markus Wirtz, Christian Scholz, Anne Gergen sowie Matthias Anell als Verbindungsperson zwischen Jugend- und Bambini-Feuerwehr.

Ortsbürgermeister Markus Franzen wünschte allen Kindern, dass sie viel Spaß, eine schöne und spannende Zeit und viel Erfolg haben. Er überreichte eine Geldspende für den Start. Wehrleiter Bernhard Hein freute es besonders, dass in Schillingen eine Bambini-Feuerwehr gegründet wurde. „Es ist äußerst wichtig, dass die Kinder frühzeitig Zugang in die Feuerwehr finden; nur so können wir unseren Nachwuchs sichern“, sagte Hein. Als Erstausrüstung erhält die Bambini-Feuerwehr Schillingen drei kleine Strahlrohre, dazugehöriges Schlauchmaterial und einen kleinen Verteiler. Hein wird diese Ausrüstung nachträglich überreichen.