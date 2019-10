Weinerlebniswanderung : Wenn es „züscht“, kommt der Genuss

Züsch 1800 Menschen lassen sich bei der 7. Weinerlebniswanderung von edlen Tropfen, Gaumenfreuden, Düften und viel Landschaft berauschen.

Die gute Grundlage für die rund 2000 Flaschen edlen Getränks bieten 400 Schwenker, 250 Forellen, 700 Würstchen, 80 Portionen Züscher Ziegenkäse und 100 selbst gebackene Kuchen. 120 Helfer sorgen für Wohlbefinden nicht nur am Bürgerhaus, sondern auch am Züscher Hammer, der Skihütte, am Angelweiher und der Heimathütte.

„Das ist das Ergebnis der Wanderung aus dem letzten Jahr“, freut sich der Vorsitzende des Fördervereins Züscher Hammer und zeigt auf zwei krachneue massive Sitzgruppen aus Holz auf dem Außengelände des Züscher Hammers. Erlöse fließen immer in die Ortsverschönerung. Helmut Doll aus Heddert lässt sich gerade auf der Skihütte sein Glas nachfüllen und findet: „Das ist für mich ein Höhepunkt im Jahr.“ Der gebürtige Berliner weiß auch: „So etwas gibt es in der Hauptstadt nicht.“ Nur die Produzenten der edlen Tropfen sucht man vergebens, denn die Winzer haben gerade Weinlese. Jürgen Müller liefert am Schluss die Musik zur Wanderung, damit wirklich alle Sinne an diesem sonnigen Weinfeiertag angeregt werden.