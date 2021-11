Grimburg : 186 000 Euro für den Ausbau des Bürgerhauses

Grimburg Die Ortsgemeinde Grimburg erhält eine Förderung über 186 000 Euro aus dem Investitionsstock 2021. Das hat Innenminister Roger Lewentz mitgeteilt. Gefördert werden der Ausbau und die Sanierung des Bürgerhauses.

„Die Ortsgemeinde Grimburg plant nicht nur die Sanierung ihres Bürgerhauses, sondern auch dessen barrierefreien Ausbau. So können in Zukunft auch mobilitätseingeschränkte Menschen wieder leichter an Veranstaltungen teilnehmen. Zur Umsetzung dieses wichtigen Vorhabens hat das Land die ursprünglich bewilligte Fördersumme an die höheren Gesamtkosten des Projektes angepasst“, so Minister Lewentz.