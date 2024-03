Medizinische Versorgung 19 Hausärzte fehlen im Raum Konz-Saarburg

Fast zeitgleich wendet sich Patrick Koltes aus Konz an die Redaktion. Er lebt seit rund 25 Jahren in Roscheid. „Meine Hausärztin hatte ihre Praxis in der Beethoven-Galerie in Konz. Die Praxis war etwa drei Kilometer von meinem Zuhause entfernt“, schildert er die einst komfortable Situation. Zum Jahreswechsel haben Dr. Beatrice Hamm, Koltes’ Hausärztin, und Dr. Martina Pollert ihre Praxis jedoch aufgelöst. Dr. Hamm arbeitet jetzt als angestellte Ärztin in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Dagmar Heinrichs in Tawern. Dr. Pollert hat eine Privatpraxis in Trier eröffnet. In Konz sind die Arztsitze ersatzlos weggefallen.