Kriminalität : 20 000 Euro Schaden bei zweitem Autobrand in Konz

Konz Einen Tag nach dem zweiten Autobrand in Konz beziffert die Polizei den Gesamtschaden. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen, die Angaben zu der mutmaßlichen Brandstiftung im Stadtteil Kommlingen machen können.

Nach dem Brand zweier Autos in der Nacht zum Sonntag schätzt die Polizei den Gesamtschaden am Montag auf 20 000 Euro. Unbekannte hatten die Autos in Konz-Kommlingen in der Talstraße auf der Einfahrt vor einem Wohnhaus angezündet (der TV berichtete am Montag). Nun gab die Polizei bekannt, dass die Ermittlungen ergeben hätten, dass zunächst eines der beiden Fahrzeuge gebrannt habe. Die bisher unbekannten Täter hätten einen grauen Toyota Aygo in Brand gesetzt. Von diesem Wagen habe das Feuer auf den daneben abgestellten Ford Kombi übergegriffen. Auch am Gebäude seien Schäden wegen der Hitzeentwicklung entstanden, erklärt die Polizei