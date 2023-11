Zwei Orte werden versorgt 20 Jahre Vorarbeit: Mobilfunkmast Onsdorf sendet

Info

Probleme im Mobilfunk gibt es nach wie vor an der Obermosel entlang der Bundesstraße 419. Doch auch dort gibt es Fortschritte, zum Beispiel in Temmels. „Wir haben seit Ende 2022 einen Funkmasten von Vodafone in Betrieb“, berichtet der Temmelser Ortsbürgermeister Herbert Schneider. Telekom-Kunden gehen in Temmels allerdings immer noch leer aus, obwohl es allen Netzbetreibern möglich ist, Technik auf Funkmasten zu installieren, selbst, wenn die Masten einem Wettbewerber gehören.

Schlecht sieht es dagegen immer noch in Wellen aus. Wellens Ortschef Dietmar Haag: „Ich bin nach wie vor auf das luxemburgische Mobilfunknetz angewiesen.“

In Oberbillig soll noch ein Funkmast am Ortsausgang in Richtung Temmels errichtet werden. Im Mai letzten Jahres hoffte man auf eine Bauzeit von 18 Monaten. Sobald dieser Mast seinen Betrieb aufnimmt, dürfte ein weiterer „weißer Fleck“ verschwunden sein. Über Probleme mit der Mobilfunkabdeckung in den anderen Gemeinden in der Verbandsgemeinde Konz ist bei der Pressestelle der VG Konz nichts bekannt.