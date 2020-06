Busverkehr neu strukturiert : Mehr Fahrten, bessere Anschlüsse: 20 neue Linien rollen ab Herbst 2021 im Hochwald und Ruwertal

Busse werden auch ab September 2021 weiter über den Hermeskeiler Donatusplatz rollen. Ab dann gilt allerdings ein neues Busangebot für den Raum Hochwald und Ruwertal. 20 Linien insgesamt wurden neu sortiert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Waldrach/Kell am See Der Kreis hat das Busangebot für das Ruwertal und den Hochwald neu geordnet und vergeben. Ab September 2021 werden größere Orte im Stundentakt angesteuert. Auch für kleinere Dörfer soll es Lösungen geben.

Am Morgen kommt meist noch ein Schulbus ins Dorf. Am Abend wird es schon schwieriger, per Bus den nächsten Ort zu erreichen. Am Wochenende ist es aussichtslos. So sieht es vielerorts im ländlichen Raum aus. Die Folgen: Die Zahl der Fahrgäste sinkt, das Angebot wird ausgedünnt.

Diesem Trend wollen die Landkreise und Verkehrsverbund Region Trier (VRT) entgegenwirken und haben ihr Busnetz neu strukturiert. Profitieren werden davon bald auch Passagiere im Hochwald und Ruwertal. Der Kreistag Trier-Saarburg hat der Auftragsvergabe für das Linienbündel Ruwertal-Hochwald an die Firma Jozi Reisen (Schweich) zugestimmt.

Info Linien für Konz und Saarburg ab Anfang 2021 Der Busverkehr im Raum Konz-Saarburg (Linienbündel Saargau) wurde schon neu geordnet. Dort gilt ab Januar 2021 ein neuer Fahrplan mit vier besonders wichtigen Verbindungen, die im Stundentakt fahren: Linie 241 (Freudenburg-Saarburg), 291 (Saarburg-Konz), 292 (Ober­emmel-Innenstadt Konz) und eine Linie zwischen Roscheid, Bahnhof Konz und Karthaus. Zwischen Saarburg, Irsch, Ockfen und Schoden wird ein Bus (Linie 242) alle zwei Stunden fahren. Zur Diskussion steht noch eine Direktverbindung von Roscheid über das Konzer Zentrum und Karthaus nach Trier. Dazu ist am 2. Juli ein Gespräch der Verantwortlichen geplant.

Das ist geplant Ab dem 1. September 2021 sollen zwischen Trier, Waldrach, Osburg, Hermeskeil, Kell und Zerf 20 Linien verkehren. Zentrale Knotenpunkte werden ab dann im Stundentakt angefahren. Zusätzlich gibt es Zubringer-Linien. Sie bringen werktags mindestens alle zwei Stunden Fahrgäste aus den kleineren Dörfern zu den Knotenpunkten, wo sie Anschluss in Richtung Ober- und Mittelzentren haben. Weitere Verbindungen fahren nur im Schülerverkehr.

Zentrale Linien und Veränderungen Mindestens jede Stunde fahren die Hauptlinien 200 (Trier-Thomm-Farschweiler-Hermeskeil), 20 (Trier-Waldrach-Thomm-Osburg-Farschweiler) und 230 (Trier-Gusterath-Pluwig-Schillingen-Kell am See). „Die Linie 200 haben wir beschleunigt, da Osburg als Haltepunkt wegfällt. Künftig fahren dort auch größere Busse“, erläutert Stephan Schmitz-Wenzel von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Über die drei Hauptlinien werde auch am Wochenende, in den Ferien und abends nach 20 Uhr ein Angebot sichergestellt.

Ein Überblick über die Routen und die geplante Taktung der 20 Linien, die ab Herbst 2021 durchs Ruwertal und den Hochwald rollen. Foto: TV/Schmitz, Alexandra

Bei manchen Gemeinden sei es trotz aller Überlegungen nicht gelungen, sie ans Busnetz anzuschließen, sagt der Geschäftsbereichsleiter. Alternativ gebe es daher etwa für Franzenheim (VG Trier-Land) ein Ruf-Angebot, um nach Pluwig zu gelangen. Der Kleinbus habe zwar einen Fahrplan mit festen Haltestellen, müsse aber per Anruf bestellt werden. Ein ähnliches Ruf-Angebot soll es außer­halb des Schülerverkehrs für den Pluwiger Ortsteil Geizenburg, Lampaden mit Obersehr und Niedersehr, Paschel, Schömerich, Hentern, Baldringen und Vierherrenborn geben – mit Anschluss Richtung Trier und Saarburg. Für Hockweiler (VG Trier-Land) werde noch an einer Lösung gearbeitet.

Bestehen bleibt der Radbus (222), mit dem Radfahrer vom Trierer Hauptbahnhof zu Stationen entlang des Ruwer-Hochwald-Radwegs gelangen. „Der Plan ist für die nächsten zehn Jahre nicht in Stein gemeißelt“, sagt Stephan Schmitz-Wenzel. Auch bei anderen Linienbündeln habe es nach dem Start noch Nachjustierungen gegeben.

Warum die Bündelung? Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT), die vier Landkreise, das Wirtschaftsministerium in Mainz und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord haben gemeinsam das Busnetz im VRT-Gebiet analysiert, neu strukturiert und in 15 Linienbündel aufgeteilt. So sollen sich die Busfirmen nicht mehr wie bislang auf lukrative Linien mit vielen Fahrgästen konzentrieren können. „Bis vor kurzem sind fast alle Linien im VRT-Gebiet von den Unternehmen eigenwirtschaftlich betrieben worden. Sie haben von den Fahrkarten-Erlösen gelebt“, erläutert Schmitz-Wenzel. Dieses System funktioniere auf Dauer nicht mehr. Für die neuen Linien übernehme die öffentliche Hand die Finanzierung – im Fall Ruwertal-Hochwald der Kreis/VRT und der SPNV Nord.

Die ersten neuen Linien in der Vulkaneifel, rund um Schweich und in Trier-Land sind bereits in Betrieb. Ab Januar 2021 rollen die Busse im Raum Konz/Saargau auf neuen Routen (siehe Info).

Reaktionen Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der VG Ruwer, ist zufrieden mit dem neuen Linienbündel. Sie lobt, dass die Kommunen bei der Planung von Beginn an „involviert“ gewesen seien. Der ÖPNV sei nicht nur für die Einwohner, sondern auch aus touristischer Sicht wichtig. Teile der VG Ruwer sind laut Nickels über Busse der Stadtwerke Trier bereits gut angebunden. Diese hätten eine noch fehlende direkte Verbindung von Korlingen nach Waldrach zugesagt.