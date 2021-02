Registrierungspflichtiger Inhalt: Unfallstatistik 2020 : Unfallstatistik für 2020: Weniger Unfälle, aber mehr Tote in Konz, Saarburg und Hermeskeil - besonders bei Motorradfahrern

Die Unfallzahlen sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Allerdings nicht, was Motorradfahrer betrifft. Es lässt sich vermuten, dass die Corona-Pandemie etwas damit zu tun hat. Foto: picture alliance / dpa-tmn/Matthias Schrader

Saarburg/Konz/Hermeskeil 2020 war auch in der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektionen Saarburg und Hermeskeil ein besonderes Jahr. Trotz niedriger Unfallzahlen gab es mehr Tote als üblich. Über die Hälfte davon Motorradfahrer.

Die Polizeiinspektion (PI) Saarburg, die sich um die Verbandsgemeinde (VG) Konz, den Raum Saarburg sowie die Hälfte der ehemaligen VG Kell am See kümmert, vermeldet für das Jahr 2020 mit insgesamt 1526 Verkehrsunfällen den niedrigsten Stand seit acht Jahren - das Jahr davor waren es 1750. Ähnlich verlief das Jahr für die Beamten der PI Hermeskeil, die für die VG Hermeskeil sowie Teile der VG Kell, Ruwer und Thalfang zuständig ist. Dort mussten im vergangenen Jahr 786 Verkehrsunfälle aufgenommen werden - 140 weniger als 2019.

Die Zahl der Verletzten und Toten Trotz dieser vergleichsweise niedrigen Zahlen, sind im Bereich beider Polizeiinspektionen mehr Menschen verletzt worden: in Saarburg und Konz 238 und im Hochwald 65. Für zehn davon endete der Unfall tödlich - sieben im Gebiet der PI Saarburg und drei im Bereich der PI Hermeskeil. Für die Polizei Saarburg/Konz sei dies der höchste Wert an Verkehrstoten seit 15 Jahren.

Motorradfahrer Auffällig ist, dass sechs der zehn tödlich Verunglückten mit einem Motorrad unterwegs waren, oder mit einem zusammengestoßen sind. So forderte zum Beispiel ein Unfall im April auf der L 148 zwischen Bescheid und Büdlicher Kreuz gleich zwei Todesopfer, bei dem ein Motorradfahrer mit einem abbiegenden Rollerfahrer kollidierte. So wie alle anderen in der Region Trier tödlich verunglückten Motorradfahrer waren die beiden ortsfremd. Die Opfer stammten größtenteils aus dem Saarland und eines aus Nordrhein-Westfalen.

Über den Grund für das erhöhte Aufkommen von schweren Unfällen mit motorisierten Zweiradfahrern möchte Stephan Wagner, Verkehrssicherheitsberater der Polizei Saarburg, auf Anfrage des TV keine definitive Aussage treffen: „Das wäre reine Spekulation.“ Er könne sich allerdings vorstellen, dass während des vergangenen Frühlings wegen des guten Wetters und den Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr Motorradfahrer als üblich auf den Straßen unterwegs waren. Interessant ist nämlich: Trotz gesunkener allgemeiner Unfallzahlen zum Vorjahr ist die Anzahl von Unfällen mit Motorrädern oder Rollern 2020 im Bereich der PI Saarburg von 45 auf 51 gestiegen. Die PI Hermeskeil vermeldete mit 16 Unfällen vier weniger als im Jahr 2019.

Die Unfallursachen Die Hauptunfallursache , die in der Verantwortung der Fahrer liegt, ist laut Polizei in beiden Gebieten gleich. Das Nichteinhalten des nötigen Sicherheitsabstands habe in Saarburg/Konz zu 356 und in Hermeskeil zu 112 Unfällen geführt. Auf Platz zwei und drei befinden sich wie üblich Fehler beim Abbiegen oder Wenden (Saarburg/Konz: 249; zwei Tode, Hermeskeil: 93) und unangepasste Geschwindigkeit (151/66).

Stephan Wagner führt dazu erläuternd aus: „Oftmals spielen aber mehrere Ursachen gemeinsam eine Rolle, so dass eine klare Trennung nicht immer möglich ist. So kann zum Beispiel ein Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes mit gleichzeitig überhöhter Geschwindigkeit unfallursächlich sein. In diesen Fällen wird nur eine Hauptunfallursache dargestellt.“

Drogen und Alkohol Im Bereich der PI Hermeskeil ist die Zahl der Unfälle unter Alkohol und Drogeneinfluss 2020 mit zwölf Unfällen gegenüber 2019 mit zehn Unfällen leicht angestiegen. Im Vergleich zu den Jahren davor (2016: 14, 2017: 16, 2018: 16) sei dennoch ein positiver Trend dank zahlreicher präventiver Maßnahmen durch die Polizei zu verzeichnen.

Die Polizei Saarburg/Konz beobachtete mit 42 Unfällen ebenfalls einen kleinen Anstieg (2019: 37).

Unfallfluchten Der Abwärtstrend bei den Unfallfluchten des Jahres 2019 hat sich im vergangenen Jahr fortgeführt: in Konz/Saarburg sind die Zahlen weiter um 60 auf 274 Fälle und im Hochwald um 18 auf 99 Fälle gesunken.

Wildunfälle Die Gefahr auf der Straße mit einem Wildschwein oder Reh zusammenzustoßen bezeichnen beide Polizeiinspektionen noch immer als „sehr hoch“. 524 sogenannte Wildunfälle wurden 2020 von der Polizei Saarburg/Konz aufgenommen.