Nachfolger gesucht : 22 Jahre lang Hüter der Wanderwege im Hochwald - Wegewart Andreas Ludwig hört bald auf

Unzählige Markierungen wie hier für den neuen Geisfelder Panoramaweg hat Andreas Ludwig montiert, um Wanderern den Weg zu weisen. Nun verabschiedet sich der Wegewart des Vereins Erholungsgebiet Hochwald bald in den Ruhestand. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Waldrach/Kell am See Er hat Schilder montiert, Hütten gebaut und unzählige Hindernisse entfernt: Seit 22 Jahren hält Andreas Ludwig die Rad- und Wanderwege im Hochwald und an der Ruwer in Schuss. Wie der Wegewart des Vereins Erholungsgebiet Hochwald das schafft, was er an seinem Job liebt und warum er ihn trotzdem bald abgibt.