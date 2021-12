Aktion im Netz : 24 Bilder, Wandertipps und Überraschungen: Hermeskeiler Touristinfo gestaltet Online-Adventskalender

Hermeskeil/Naurath/Rascheid Eindrucksvolle Naturaufnahmen, unbekannte Lieblingsplätze, Gedichte und kleine Rätsel: In digitalen Adventskalender der Hermeskeiler Touristinformation gibt es täglich eine andere Facette des Hochwalds zu entdecken. Für den 24. Dezember ist eine besondere Überraschung geplant.

Adventskalender gibt es mittlerweile in vielen Formen. Mal verbergen sich ganz klassisch Täfelchen aus Schokolade hinter den 24 Türchen. Mal sind es Geschichten, ein anderes Mal sind es Rätsel, die es zu lösen gilt. Die Touristinformation (TI) Hermeskeil überrascht ihre Anhänger im Internet in diesem Jahr mit einem digitalen Adventskalender.

Was es bisher im Adventskalender zu sehen gab

Auch Wander- und Freizeittipps sowie touristische Attraktionen hat die TI in ihren Adventskalender aufgenommen. Mit dabei ist zum Beispiel der Anfang 2020 eröffnete Aussichtsturm Nationalparkblick bei Rascheid, von dem aus man bei klarer Sicht bis zum Erbeskopf und bis in die Eifel schauen kann. Einträge gibt es auch zum Schöpfungspfad rund um Muhl und zum Skigebiet bei Neuhütten am Dollberg.

Nicht nur Winterbilder aus dem Hochwald

Auch bei den Texten zu den Motiven werde variiert: Neben Beschreibungen der Szenerie, Gedichten und kleinen Sprüchen sowie einer Wintergeschichte gebe es auch Rätsel und einen Aufruf zu den liebsten Plätzchenrezepten. Und für Heiligabend kündigt die TI-Chefin eine besondere Überraschung an, „sozusagen eine Weltpremiere“. Was genau am 24. Dezember hinter dem Kalendertürchen beziehungsweise auf der Facebook-Seite auftauchen wird, will sie aber natürlich nicht verraten. Da ist wie bei jedem Adventskalender ein wenig Geduld gefragt.