Radiosendung : 25 Jahre Irische Nacht im Nationalpark Radio

Hinzert (red) „Ein Stück Irland liegt im Hochwald“, machte der Trierische Volksfreund am 26. Juni 2001 mit einem Artikel auf der Titelseite seines Hochwald-Teils auf.

Aus Anlass des 25. Jahrestags der ersten Ausgabe will Klangdetektiv Stefan Backes, damals selbst einer der Organisatoren der Veranstaltung, dieses für den Hochwald außergewöhnliche Ereignis noch einmal in Erinnerung rufen. Dazu hat er in seinem Archiv gestöbert und Interessantes, fast Vergessenes, Überraschendes und die ein oder andere Anekdote zutage gefördert. Und lässt natürlich die Bands von damals wieder erklingen. Als besonderen Leckerbissen gibt es im Anschluss an die reguläre Sendung einen Originalmitschnitt von Teilen der zehnten Ausgabe im Jahr 2003. Hören sie noch einmal, wie eine kleine Gemeinde zehn Jahre lang das Flair der Grünen Insel in den Hochwald holte – am Freitag, 2. August, ab 20.00 Uhr auf www.nationalpark-radio.de