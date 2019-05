Saarburg/Zemmer/Trier : 250 000 Euro Zuschüsse für Projekte in der Region

250 000 Euro Zuschüsse für Projekte in der Region

Saarburg/Zemmer/Trier Saarburg und die VG Trier-Land profitieren. Eine Studie soll den Tourismus voranbringen.

Zuschüsse von rund 250 000 Euro hat die Lokale Aktions-Gruppe (LAG) Moselfranken für Projekte freigegeben. Darunter auch ein Projekt, das den sozialen Zusammenhalt in der Stadt Saarburg weiter stärken soll: Am neuen „Haus der Vereine“ am Saarburger City-Parkplatz soll eine „Mehrgenerationenfläche“ im Außenbereich entstehen.