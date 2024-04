Kommunalwahl 250 Besucher beim Volksfreund-Forum in Hermeskeil

Das Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil ist am Donnerstagabend proppevoll. Die 150 Stühle für die Besucher des Volksfreund-Forums vor der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Hermeskeil reichen nicht aus. Auch die zusätzlich herbeigetragenen Stühle nicht. Etliche Besucher müssen bei der Debatte zwischen Lena Weber (SPD), Stefan Ding (CDU/FWG), Lukas Hartenfels (Freie Wähler) und Detlef Mohr (AfD) noch stehen.