Rat beschließt hohe Investitionen bis 2021 : Mehr Platz für Bauwillige und endlich ein neuer Dorfplatz für Greimerath

Greimerath Rund 3,7 Millionen Euro möchte die Gemeinde Greimerath bis 2021 investieren, um wichtige Projekte voranzubringen. Was das für die Entwicklung ihrer Schulden bedeutet, bereitet so manchem Ratsmitglied Sorge.

Im Doppelhaushalt für 2020/21, den der Rat nun beschlossen hat, taucht das Projekt als größter Posten auf der Investitionsliste auf. „Es wird Zeit, dass es endlich an die Umsetzung geht“, stellte Ortsbürgermeister Edmund Schmitt (FWG) fest. Rund 1,2 Millionen Euro will die Gemeinde bis 2021 in den künftigen Mehrgenerationenplatz stecken. Ein großer Teil dieser Summe fließt allerdings aus einem Förderprogramm zurück, mit dem Bund und Land „Ländliche Zentren“ unterstützen. Greimerath ist gemeinsam mit Kell am See 2014 in das Städtebau-Programm aufgenommen worden. Zuschüsse daraus können auch private Bauherren für Sanierungsprojekte im Ort in Anspruch nehmen.