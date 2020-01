Schule : 30 Berufe zum Kennenlernen

Saarburg/Konz/Hermeskeil Die weiterführenden Schulen in Saarburg laden Neuntklässler und Interessierte für kommenden Mittwoch zum Berufsinfotag ein. 30 Berufe sowie die neue Pflegeausbildung werden vorgestellt.

Wer einen Beruf rund ums Auto ergreifen möchte, Dolmetscher werden oder sich über die neue Pflegeausbildung informieren will, der ist beim Berufsinformationstag am Mittwoch, 5. Februar, im Foyer der Berufsbildenden Schule (BBS) in Saarburg an der richtigen Adresse.

Katrin Tscherne, an der BBS Saarburg zuständige Lehrerin für die Pflegeschule, erklärt, was das für die Schüler bedeutet: „Die Schülerinnen und Schüler schließen einen Ausbildungsvertrag mit einer Pflegeeinrichtung wie Seniorenheim oder Krankenhaus ab. Dann bewerben sie sich um einen Schulplatz.“ In der Ausbildung wechseln sich Theorie und Praxis stetig ab.

In Saarburg gibt es zwei Pflegeschulen: neben der an der BBS mit 150 Schülern existiert die Schule am Krankenhaus mit 85 Ausbildungsplätzen (70 Plätze im Krankenhaus, 15 im Seniorenzentrum). Zudem können Azubis am BBS-Standort in Hermeskeil das erste Jahr der Pflegeausbildung absolvieren. Voraussetzungen für eine Pflegeausbildung ist ein mittlerer Bildungsabschluss. Die Bewerbungsfrist an der BBS Saarburg/Hermeskeil läuft vom 1. Februar bis 30. Mai. Die Schule am Krankenhaus nimmt ganzjährig Bewerbungen entgegen. Darüber hinaus gibt es Pflegeschulen in Trier.