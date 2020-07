Natur : Roscheider Hof erblüht zu neuem Leben

Info

Auf der Internetseite https://roscheiderhof.de findet sich eine Liste von Veranstaltungen, mit denen das Museum Stück für Stück in den Normalbetrieb zurückkehren will. Da sich in Coronazeiten jederzeit etwas ändern kann, lohnt vor dem geplanten Besuch ein Blick in diese Informationen. Es wird genau erklärt, worauf zu achten ist, damit Spaß und Erlebnisse möglichst nicht zu kurz kommen.