Corona : Vielzahl von Infektionen – Grundschule St. Laurentius Saarburg schließt vorerst

Am gestrigen Donnerstag, 20. Januar, meldete das Gesundheitsamt Trier-Saarburg 536 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 295 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 241 aus der Stadt Trier. Diese hohe Zahl resultiert laut der Behörde einerseits aus einem generell hohen Infektionsgeschehen, andererseits besonders aus der laufenden Aufarbeitung des in den vergangenen Tagen aufgelaufenen Meldeverzuges von Neuinfektionen. Auch in den kommenden Tagen sei mit hohen Meldezahlen zu rechnen, da aufgrund der Einstellung der Kontaktnachverfolgung nun mehr Kapazitäten zur Erfassung der eingehenden Neuinfektionen frei geworden sind.

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) gibt den erneut deutlich gestiegenen Wert der landesweiten Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz heute mit 4,42 an. Eine verlässliche 7-Tage-Inzidenz für die Stadt und Kreis könne aufgrund des Meldeverzugs aktuell nicht angegeben werden.

Das hohe Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen spiegelt sich auch im Altersdurchschnitt der infizierten Personen wider. Dieser ist seit Ende Dezember 2021 bis jetzt um 6 Jahre gesunken und liegt kumuliert im Januar bei 30,7 Jahren. Aktuell sind 21 Kitas, 11 Grundschulen und 10 weiterführenden Schulen von Corona-Infektionen betroffen.

12 Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes werden aktuell stationär behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten beläuft sich auf der Basis der erfassten Fälle auf 2.342 – 294 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 1238 in der Stadt Trier und 1104 aus dem Landkreis.