Natur : Unterwegs im Holzbachtal

Weiskirchen Zum 40-jährigen Bestehen veranstaltet der Naturpark Saar-Hunsrück in allen Mitgliedskommunen 40 Heimat-Expeditionen. Am Sonntag, 4. Oktober, 10 bis ca. 13 Uhr, geht es in der Naturpark-Gemeinde Weiskirchen auf eine natur- und kulturhistorische Wanderung ins Holzbachtal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken