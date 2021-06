Bundesverdienstmedaille für Beurener : Werner Luck behält seit 40 Jahren das Hochwald-Wetter im Auge

Beuren Seit 40 Jahren ist der Beurener Werner Luck ehrenamtlich für den Deutschen Wetterdienst tätig. Dafür ist er jetzt ausgezeichnet worden. Wie er in seinem Garten Regenmengen misst und was sein früherer Beruf damit zu tun hat.

Seine Aufgabe ist es, die Niederschläge im Hochwald zu messen. Der Behälter in der Messstation, in dem das Regenwasser aufgefangen wird, wird täglich in einen Messbecher geleert, die Regenmenge so ermittelt und das Ergebnis dann digital an den Deutschen Wetterdienst gemeldet. Auch, wenn es nicht geregnet hat. Parallel dazu werden die Regenmengen in einem Tagebuch notiert. Anfangs seien noch Monatsberichte per Brief verschickt worden, erinnert sich Luck. Auch sei es im Winter manchmal nötig, die Niederschläge, die über Nacht frieren oder sich als Schnee im Behälter befinden, aufzutauen, bevor man sie messen könne. Wichtig bei der Ermittlung der Ergebnisse ist laut Luck die Uhrzeit: Im Sommer wird um 7.50 Uhr gemessen, im Winter um 6.50 Uhr. „Immer um die gleiche Zeit. Die Zahlen müssen weltweit vergleichbar sein.“