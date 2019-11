Infoveranstaltung zur Verlegung der Saarburger Deponie : 40 Meter mächtige Halde geht auf Reisen (Update)

Mannebach/Saarburg Der Umzug der Deponie Saarburg ist gut vorbereitet und wird intensiv überwacht - dies war die Hauptbotschaft der Infoveranstaltung des Zweckverbands Abfallwirtschaft. Fragen gab es vor allem zum Thema Verkehr.

Etwa 25 Zuhörer waren zur Infoveranstaltung des ART gekommen. Vor 15 Jahren hatte die Diskussion um die heute rund 60 Jahre alte Deponie, die nicht mehr dicht ist, begonnen. Zur Begrüßung sagte Landrat Günther Schartz, stellvertretender Verbandsvorsteher: „Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, ob wir sanieren oder die Deponie an dieser Stelle wegholen.“ Man habe sich auch im Hinblick auf das große benachbarte Wasserschutzgebiet für den Umzug entschieden. Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, informierte darüber, dass der Landesbetrieb Mobilität zugesagt habe, die L 135, an der die einstige Deponie liegt, nach dem Umzug zu sanieren.

Vor dem Abtransport wird das Deponiematerial sortiert: Die heizwertreiche Fraktion wird verbrannt, Eisen und Altreifen wiederverwertet und der reaktionsunfähige Abfall gelagert. Auf der Baustelle sind allein sogenannte Dumper (Vorderkipper) im Einsatz. Transportiert wird das Material mit 40-Tonnern. Die Baustelle werde intensiv überwacht, der Umzug sei mit den Behörden detailliert abgestimmt, erläuterte Asmus. So seien unter anderem Kontrollen der Sicherheit, der Abfalltrennung, des Mülls bei der Ankunft in Mertesdorf und eine ökologische Baubegleitung sichergestellt.

Bei dem Millionen-Projekt spielt auch Naturschutz eine Rolle. So werden Fledermauskästen aufgehängt für die Tiere, die am Rand des Geländes in alten Bäumen ihre Wochenstuben haben. Zudem sollen die Habitate der Zauneidechse am Geländerand erhalten bleiben.