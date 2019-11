St. Martin : 4000 Besucher beim Saarburger Nussknacker-Sonntag

Saarburg Das vorweihnachtliche Flair füllt die Innenstadt. Gewinnspiele und Aktionen für den guten Zweck runden das Programm ab.

„Mit dem Nussknackersonntag läuten wir die Vorweihnachtszeit ein“, sagte der Stellvertretende Vorsitzende des Saarburger Gewerbeverbandes (SGV), Thomas Annen. Rund 30 Stände in der Graf-Siegfried-Straße und die Geschäfte boten ihre Waren und Dienstleistungen an. Ein Spaß für Groß und Klein ist die Ziehung von Walnüssen, die entweder silbern oder golden glänzen, aus einem Jutesäckchen zu fischen, was in jedem teilnehmenden Geschäft ein Geschenk bedeutet.