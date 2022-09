Karneval : Der Wettergott ist kein Fastnachter – zum Leidwesen der Trassemer

Römische Legionäre präsentieren sich in Trassem mit Regenschirmen. Was hätte Cäsar wohl dazu gesagt? Foto: Herbert Thormeyer

TRASSEM Die Umsetzung der Idee, das närrische Jubiläum „44 Jahre Sandhoasen Trassem“ in der Waldarena des Orts zu feiern, wurde von heftigen Schauern begleitet. Wie wacker sind die Narren gewesen?

Ein Miraculix, dem es in den Zaubertrank regnet, römische Legionäre unter Regenschirmen, Asterix und Obelix mit Idefix unter einer Plane? Wo gibt’s denn sowas? In der Waldarena in Trassem! Hier wollte die Karnevalsgesellschaft Sandhoasen ihr 44-jähriges Bestehen mit einer Freiluftkappensitzung feiern. Einer von ganz oben hatte wohl was dagegen und schickte viel Wasser vom Himmel.

Vor der außergewöhnlichen karnevalistischen Veranstaltung war Präsident Markus Niggemann noch sicher: „Das hört gleich auf zu regnen.“ Tat es dann auch, und zwar so lange bis die Trassemer Gallier die einfallenden Römer alle verdroschen hatten. Doch dann drehte oben einer so richtig auf. Das Publikum im Halbrund zog „Schutzkleidung“ an und spannte alles auf, was vor dem Regen schützte. Doch nach wenigen Programmpunkten lichteten sich die Reihen, zumal mit Weinglas und Schirm in den beiden Händen das mit dem Applaus sowieso schwierig ist.