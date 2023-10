Bürger haben Chance auf Zuschüsse 450.000 Euro vom Land für den Klimaschutz: Was die VG Hermeskeil damit anfangen will

Vorreiterin bei Energiesparen und Klimaschutz möchte die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil sein. Dazu hat sie ein umfangreiches Konzept erarbeitet und einen Manager eingestellt, der die geplanten Projekte mit vorantreiben soll. Beworben hat sich die VG zudem um Zuschüsse aus dem Förderprogramm des Landes, das Kommunen bei Investitionen in den Klimaschutz unterstützen soll. Aus diesem Programm, kurz KIPKI, sind 453.000 Euro für die VG Hermeskeil reserviert. Was will sie damit anfangen? Klimaschutzmanager Axel Thomas hat eine Liste mit Ideen erstellt, die jetzt erstmals im VG-Rat präsentiert wurden. „Wir wollen einen Teil des Geldes für die Kommunen und Bürger bereitstellen“, erläuterte Bürgermeister Hartmut Heck (CDU). Denn bei diesen liege laut Energiebilanz das größte Einsparpotenzial.