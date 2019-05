Prozess am Trierer Landgericht : Das Auto als Waffe - 47-Jähriger wegen versuchten Mordes an Freundin angeklagt

Taben-Rodt Anklage gegen 47-Jährigen: Die Staatsanwaltschaft Trier hält den Mann für hinreichend verdächtig, am 15. November 2018 in Taben-Rodt seine 43-jährige Ex-Freundin mit seinem Auto angefahren zu haben, um sie zu töten, und sie hierbei schwer verletzt zu haben.

Am Morgen des Tattages fuhr die Geschädigte nach Taben-Rodt und stellte ihr Fahrzeug, wie jeden Morgen, auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus ab, um von dort zu Fuß zu ihrer nahegelegenen Arbeitsstelle zu gehen. Der Angeschuldigte soll in seinem Auto in einer Seitenstraße in der Nähe des Parkplatzes gewartet haben, bis die Geschädigte ihr Fahrzeug verließ, und sodann mit so hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren sein. Die Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst und an den Straßenrand geschleudert, wo sie schwerverletzt liegen blieb. Der Angeschuldigte fuhr laut Staatsanwaltschaft anschließend davon, ohne sich um das Tatopfer zu kümmern.