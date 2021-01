Kirche : 480 junge Christen nach monatelanger Tour gefirmt

Tawern Seit Dezember letzten Jahres war der Weihbischof Franz Josef Gerber in den Gemeinden des Dekanats unterwegs, um das Sakrament der Firmung zu spenden.

(red) „Wenn wir die christliche Botschaft ernst nehmen wollen, dann ist es nicht egal, was wir tun, wie wir leben und wie wir miteinander umgehen. Als frei denkende und handelnde Menschen fordert uns das Evangelium heraus, uns für das Richtige und Gute zu entscheiden.“ Das hat der Trierer Weihbischof Franz Josef Gebert 16 Firmlingen am 24. Januar beim Wortgottesdienst in der Pfarrkiche St. Peter und Paul in Tawern mit auf ihren Weg gegeben. Gebert hatte am selben Tag bereits in zwei weiteren Gottesdiensten 16 Jugendliche in Tawern und weitere zehn in Wasserliesch gefirmt.