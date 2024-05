Kooperationsvereinbarung 5,5 Millionen Euro für 160 Glasfaser-Anschlüsse im Kreis Trier-Saarburg

Bis Ende 2025 werden die laut Kreis schwer erreichbaren Adressen an das Glasfasernetz angeschlossen. Um das zu ermöglichen, müssen auf 61 Kilometern Tiefbauarbeiten erledigt werden. So könnten dann etwa 92,5 Kilometer Leerrohre und etwa 114 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt werden. Die meisten Adressen, die profitieren, liegen laut Kreis in der Verbandsgemeinde Kell am See (55). 48 liegen in der VG Konz, 20 in der VG Ruwer, 19 in der VG Hermeskeil, zehn in der VG Schweich und fünf in der VG Trier-Land.