Trier/Saarburg : 50 Geigenschüler spielen zwei Konzerte

Trier/Saarburg Unter dem Motto „Kleine Künstler ganz groß“ finden am Sonntag, 17. November in der Kirche St. Martin in Trier und am Sonntag, 24. November in St. Laurentius in Saarburg zwei Konzerte statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken