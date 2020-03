Deutsch-Französische Freundschaft : Zum Festakt erklingen die Nationalhymnen

Von Herbert Thormeyer 50 Jahre Partnerschaft zwischen Könen und Charny: Das Jubiläum wird vom 4. bis 6. September in Burgund gefeiert. Wer dabei sein will, muss sich jetzt anmelden.

Ein halbes Jahrhundert haben sich die Beziehungen, nicht nur auf offizieller Ebene, prächtig entwickelt. Ausschussmitglied Friedhelm Fell erinnert sich noch gut an die erste Begegnung: „Das waren so nette Leute, auch wenn es mit der Verständigung schwierig war.“ Nur gut, dass eine Dolmetscherin dabei war. Fell ist bis heute verblüfft: „Kaum zu glauben, dass Deutschland gegen solch nette Menschen mehrfach Krieg geführt hat.“

Könen wurde die 55. Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die eine Partnerschaft mit einer französischen Kommune pflegt. Das Bundesland ist mit Burgund freundschaftlich verbunden. „Bei den gegenseitigen Besuchen handelt es sich meist um das Gegenstück der jeweiligen Vereine, also zwei Sport- oder zwei Musikvereine“, erklärt Wincheringer. Auch privat gebe es gut Beziehungen. Allerdings habe es bis heute noch zu keiner Hochzeit gereicht.

Jetzt steht die dritte Generation der Partnerschaftspflege in den Startlöchern. Hier sieht der Ausschussvorsitzende jedoch ein Problem: „Die jungen Leute erkennen nicht mehr so intensiv, dass Freundschaft sehr wertvoll ist, und auf der kleinsten Ebene sogar Weltkriege verhindern hilft.“

Beide Partner haben sich vorgenommen, mehr Bewusstsein zu schaffen, damit der Frieden mit Völkerverständigung gesichert werden kann. Am 23. und 24. Mai wollen sich die beiden Ausschüsse zur Vorbereitung der Festlichkeiten in Charny treffen. Gefeiert werden soll dort am 5. September mit einem Festakt im Schloss, das auch gleichzeitig Rathaus ist. Beide Nationalhymnen werden erklingen und, so kündigt der Vorsitzende an: „Charny hält noch ein paar Überraschungen für uns bereit.“