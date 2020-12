Energieversorgung : 5200 Haushalte kurzzeitig ohne Strom

In mehreren Orten im Hochwald ist es am Mittwoch zu einem Stromausfall gekommen. Foto: dpa/Bernd Settnik

Gusenburg/Hermeskeil Bei Bauarbeiten in Gusenburg ist vergangene Woche eine Stromleitung beschädigt worden. Der TV hat nachgehakt, ob der Vorfall auch für Internetprobleme verantwortlich war.

Zu einer Störung der Stromversorgung ist es bereits am vergangenen Mittwoch, 25. November, in Gusenburg gekommen. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Enerigeversorgers Westnetz auf Nachfrage des TV. Ein betroffener Anwohner aus dem Hochwald hatte sich bei der Redaktion beschwert und sich außerdem über einen längeren Internetausfall in Folge des Stromausfalls beklagt.

Laut Westnetz war am vergangenen Mittwoch gegen 9.38 Uhr bei Tiefbauarbeiten in Gusenburg ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. In der Folge hätten sich zwei weitere Kabelstörungen „dazu entwickelt“, teilt der Sprecher mit. Rund 5200 Haushalte seien deshalb im Durchschnitt für eine bis anderthalb Stunden von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. Betroffen waren laut Westnetz Gebiete in Hermeskeil, Damflos, Malborn, Gusenburg, Grimburg und Kell am See. Durch Netzumschaltungen und den Einsatz von Stromaggregaten habe man die Kunden jedoch schnellstmöglich wieder mit Strom versorgen können.