Polizei : 54-jähriger Losheimer wird neuer Bezirksbeamter in Saarburg

54-jähriger Losheimer wird neuer Bezirksbeamter in Saarburg

Saarburg Bei der Polizei Saarburg ist er aber schon seit zwölf Jahren. Vorher hat der Familienvater auch in Schifferstadt, Koblenz und Mainz gearbeitet.

Schiffmann ist Nachfolger des in den Ruhestand verabschiedeten Hermann Kettenhofen und komplementiert nun das Team des Kriminal- und Bezirksdienstes bei der Polizeiinspektion (PI) Saarburg unter Leitung des stellvertretenden Dienststellenleiters Armin Görgen. Er ist Orts- und Bezirksbeamter für die Bewohner der Stadt Saarburg, sowie der Ortsgemeinden Ayl, Trassem, Freudenburg, Fisch, Kirf, Mannebach, Palzem, Merzkirchen und Wincheringen.

Der 54-jährige Bernhard Schiffmann stammt aus dem saarländischen Losheim. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Seine polizeiliche Laufbahn begann im August 1981 in Schifferstadt. Nach Ausbildung und Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt, Enkenbach-Alsenborn, Koblenz und Mainz wurde er im August 1989 zur PI Germersheim versetzt. Die Tätigkeiten im Wechselschichtdienst setzte er später in Trier und seit 2007 bei der Polizei Saarburg fort. Nach nunmehr zwölf Jahren Wechselschichtdienst im örtlichen Bereich der PI Saarburg wird er künftig als Orts- und Bezirksbeamter eingesetzt.