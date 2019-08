Jegliche Hilfe kam zu spät für den 56-Jährigen, der am Dienstagabend mit dem Traktor in einem Waldstück verunglückt ist. Ein Gutachter untersucht die Unfallursache.

(mai) Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 20 Uhr in Schoden nahe dem Geisberghaus. Der Gemeindearbeiter habe dort im Auftrag der Gemeinde eine Wiese in Hanglage im Waldgelände gemulcht. Dabei sei der Traktor aus bisher ungeklärter Ursache zur Seite gekippt und habe sich überschlagen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ist der 56-jährige Fahrer laut Polizei an der Unfallstelle gestorben. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Schoden, Ockfen, Beurig und Saarburg, ein Notarzt, das DRK Saarburg und die Polizei Saarburg.